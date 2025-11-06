Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.07
П2
7.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.04
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Чикаго
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Юта
3
П1
X
П2

19-летний Селебрини делит с Макдэвидом лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Форвард «Сан-Хосе» набрал 3 очка, став первой звездой матча с «Сиэтлом»

19-летний нападающий «Сан-Хосе» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла», в котором «Шаркс» победили 6:1.

Источник: Спортс"

Канадский форвард был признан первой звездой игры. Второй — Уилл Смит (1+1), третьей — Ярослав Аскаров (28 отраженных бросков из 29).

В матче с «Сиэтлом» Селебрини также получил показатель полезности «плюс 2», нанес два броска, заблокировал два броска соперника, заработал две минуты штрафа и провел на льду 18:34 (1:57 — в большинстве, 0:12 — в меньшинстве).

Нападающий набрал 21 (8+13) балл в 14 матчах чемпионата в этом сезоне и делит с Коннором Макдэвидом лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. В активе форварда «Эдмонтона» 21 (4+17) очко в 15 играх.