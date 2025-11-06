19-летний Селебрини делит с Макдэвидом лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Форвард «Сан-Хосе» набрал 3 очка, став первой звездой матча с «Сиэтлом»

В матче с «Сиэтлом» Селебрини также получил показатель полезности «плюс 2», нанес два броска, заблокировал два броска соперника, заработал две минуты штрафа и провел на льду 18:34 (1:57 — в большинстве, 0:12 — в меньшинстве).