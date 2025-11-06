19-летний Селебрини делит с Макдэвидом лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Форвард «Сан-Хосе» набрал 3 очка, став первой звездой матча с «Сиэтлом»

Канадский форвард был признан первой звездой игры. Второй — Уилл Смит (1+1), третьей — Ярослав Аскаров (28 отраженных бросков из 29).
В матче с «Сиэтлом» Селебрини также получил показатель полезности «плюс 2», нанес два броска, заблокировал два броска соперника, заработал две минуты штрафа и провел на льду 18:34 (1:57 — в большинстве, 0:12 — в меньшинстве).
Нападающий набрал 21 (8+13) балл в 14 матчах чемпионата в этом сезоне и делит с Коннором Макдэвидом лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. В активе форварда «Эдмонтона» 21 (4+17) очко в 15 играх.