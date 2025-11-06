Ричмонд
Вице-премьер Чернышенко поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ: «Большое достижение для нашей страны и всего мира, мы гордимся. Маме большой привет»

40-летний нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

Источник: Спортс

Вице-премьер РФ, бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поздравил российского форварда.

«Это большое достижение для всего мира и для нашей страны. Мы гордимся, поздравляем. Маме привет большой!» — сказал Чернышенко.

Татьяна Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу (1976, 1980).

«Вашингтон» проведет церемонию в честь Овечкина 26 ноября. Форвард забил 900 голов и провел 1500 матчей в регулярках за клуб.

