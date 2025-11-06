Овечкин рассмеялся, говоря о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола: «Я видел, но не буду это комментировать»

Голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.
— Думали, что забросите 900-ю шайбу броском с неудобной руки?
— Нет, но гол есть гол. Иногда у тебя есть хороший момент, но вратарь выручит, ты упустишь шайбу или произойдет еще что-то.
— Чувствуете, что удалось сбросить груз с плеч?
— Не сказал бы, что у меня на плечах был тяжелый груз. Я просто играл и делал все, что могу. Оставалось еще много матчей: конечно, ты забьешь один гол. В пустые ворота или еще как-нибудь (смеется). Но здорово, что мне удалось сделать это сейчас.
— Однажды вы сказали, что вам достаточно одной шайбы, что начать забрасывать в десяти матчах подряд. Чувствуете, что вернули ту форму, которую хотели?
— Завтра увидим («Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом» в ночь с 6 на 7 ноября — Спортс«“).
— Вы видели, что Биннингтон пытался спрятать шайбу?
— Да, я видел, но не буду это комментировать, — сказал смеясь Овечкин.
