Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.48
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.33
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.96
П2
7.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.10
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Чикаго
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Юта
3
П1
X
П2

Фетисов про 900 шайб Овечкина в регулярках НХЛ: «Саша в очередной раз доказал свое величие. Красивая цифра — не думаю, что кто-то скоро забросит столько»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о достижении российского хоккеиста.

"Я не думаю, что кто-то из игроков вскоре забросит 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Мы раньше говорили о том, что Саша побил рекорд Уэйна Гретцки, а теперь он достиг нового рубежа.

900 шайб — очень красивая цифра. Я поздравил Сашу с таким блестящим достижением, он молодец. Саша в очередной раз доказал свое величие. Думаю, что он еще не раз его докажет.

Я поздравляю Сашу, весь российский хоккей и всех наших болельщиков с такими успехами Овечкина", — сказал Фетисов.

У Овечкина идеальная концовка карьеры. Может ли она стать еще круче?

