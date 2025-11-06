Кросби о соперничестве с Овечкиным: «Здорово для хоккея и классно для раскрытия нашего потенциала. Так было и остается»

Сидни Кросби прокомментировал противостояние с Овечкиным. Они встречались 98 раз в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.
"Было классно, что мы начали играть друг против друга, даже просто с точки зрения соперничества и раскрытия нашего потенциала. Думаю, это было здорово для хоккея и до сих пор остается.
Когда он побил рекорд Гретцки, я сказал, что многие, включая меня и его самого, считали, что забить так много будет довольно сложно. Но он продолжает находить новые пути год за годом", — сказал Кросби.
Все, что нужно знать о 900 голах Овечкина.
