Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.48
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.37
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.96
П2
7.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.71
X
4.73
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
07.11
Баффало
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.41
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
07.11
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.39
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
07.11
Каролина
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.78
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
07.11
Нью-Джерси
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.55
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Чикаго
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Юта
3
П1
X
П2

Кросби о соперничестве с Овечкиным: «Здорово для хоккея и классно для раскрытия нашего потенциала. Так было и остается»

Вчера 40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. В ночь с 6 на 7 ноября «Кэпиталс» сыграют с «Питтсбургом».

Источник: Спортс"

Сидни Кросби прокомментировал противостояние с Овечкиным. Они встречались 98 раз в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.

"Было классно, что мы начали играть друг против друга, даже просто с точки зрения соперничества и раскрытия нашего потенциала. Думаю, это было здорово для хоккея и до сих пор остается.

Когда он побил рекорд Гретцки, я сказал, что многие, включая меня и его самого, считали, что забить так много будет довольно сложно. Но он продолжает находить новые пути год за годом", — сказал Кросби.

Все, что нужно знать о 900 голах Овечкина.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше