Дегтярев о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Великий хоккеист и русский человек, который этим гордится. Входит в Putin Team, как и все мы — это важно»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

Источник: Спортс"

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев оценил это достижение.

— Что скажете про Овечкина и про рекорд?

— Поздравляем. Великий хоккеист, русский человек, который этим гордится и входит, как и все мы, в Putin Team. Это важно, — сказал Дегтярев.

«Вашингтон» проведет церемонию в честь Овечкина 26 ноября. Форвард забил 900 голов и провел 1500 матчей в регулярках за клуб.

