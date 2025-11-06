Ричмонд
Дэйли о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Еще одно достижение величайшего голеадора, который когда-либо жил на свете»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о 900-й шайбе форварда «Вашингтон» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

«Еще одно громадное достижение величайшего голеадора, который когда-либо жил на свете», — сказал Дэйли.

? Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки.

Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал.

Все, что нужно знать о 900 голах Овечкина.

