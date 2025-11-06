Ротенберг об Овечкине: «Поздравляю Александра Великого с еще одной грандиозной вершиной. Уверен, что на 900-й шайбе он не остановится. На его примере учатся молодые хоккеисты»

Капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).
— Александр Овечкин сегодня забросил свою 900-ю шайбу, но в этом чемпионате у него только три гола. Как думаете, разгонится ли легенда по ходу сезона?
— В этом нет никаких сомнений. И знаете, в сборной России даже есть упражнение, как Овечкин забивает с точки вбрасывания. Игроку отдают передачу, и он наносит бросок в одно касание. Мы постоянно показываем это нашим детишкам.
Овечкин имеет уникальные качества, на его примере учатся молодые хоккеисты. Я уверен, что на 900-й шайбе он не остановится. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Александра Великого с его еще одной грандиозной вершиной, — сказал Ротенберг.
? Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки.
Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал.
Все, что нужно знать о 900 голах Овечкина.