Фетисов о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Любой бы хотел забрать ее. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю»

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» Биннингтон пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.
"Любой бы хотел забрать эту шайбу. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю.
Но нужно понимать, что эта шайба принадлежит Александру Овечкину", — сказал Фетисов.
Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал.
? Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки.
