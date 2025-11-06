Губерниев о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Я бы на его месте тоже попробовал стырить ее, наверное. Он счастливый человек — пропустить такой гол от Александра&raqu

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» Биннингтон пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.
— Удивило желание вратаря соперника сохранить пропущенную шайбу от Александра?
— Сейчас ситуация такая, что все хотят быть причастными к этим рекордам. Он счастливый человек — пропустить такую шайбу от Овечкина…
Я бы на его месте тоже попробовал стырить ее, наверное, хотя это и нехорошо, — сказал Губерниев.
Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал.
? Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки.