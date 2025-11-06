Ричмонд
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
2
:
Шанхай Дрэгонс
2
Все коэффициенты
П1
3.45
X
1.95
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо М
2
:
Лада
3
Все коэффициенты
П1
19.00
X
2.95
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
4
:
Северсталь
3
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.15
П2
7.99
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
1
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
1.85
П2
6.10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
2
:
Ак Барс
2
Все коэффициенты
П1
29.00
X
3.79
П2
1.42
Хоккей. НХЛ
07.11
Баффало
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.35
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
07.11
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
07.11
Каролина
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.54
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
07.11
Нью-Джерси
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.36
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
07.11
Питтсбург
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.35
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
07.11
Даллас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.45
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
07.11
Нэшвилл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.22
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
07.11
Вегас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.37
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
07.11
Лос-Анджелес
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Губерниев о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Я бы на его месте тоже попробовал стырить ее, наверное. Он счастливый человек — пропустить такой гол от Александра&raqu

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» Биннингтон пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.

— Удивило желание вратаря соперника сохранить пропущенную шайбу от Александра?

— Сейчас ситуация такая, что все хотят быть причастными к этим рекордам. Он счастливый человек — пропустить такую шайбу от Овечкина…

Я бы на его месте тоже попробовал стырить ее, наверное, хотя это и нехорошо, — сказал Губерниев.

Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал.

? Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки.

