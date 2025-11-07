Молодежная сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге

Участие в соревнованиях принимают молодежные (U20) сборные Беларуси, России и Казахстана, а также юниорская (U18) команда России. Данный турнир серии «Кубок Будущего» является третьим в текущем сезоне. В феврале в Минске победу одержала наша команда-U20, а в мае в Новосибирске лучшей стала российская молодежка, белорусы тогда замкнули тройку.
Первыми соперниками подопечных Андрея Михалева в Санкт-Петербурге стали сверстники из Казахстана. Наши парни вышли вперед на 14-й минуте поединка усилиями Евгения Авраменко, на старте третьего периода Олег Хомченко удвоил перевес белорусов. В концовке встречи соперники обменялись голами, за нашу молодежку отличился Никита Ходорович. Итог игры — 3:1.
Ранее сегодня старший российский состав обыграл младших соотечественников со счетом 6:4. Завтра сборная Беларуси-U20 встретится с Россией-U18 (начало — в 14.00). В заключительный день Кубка Будущего 9 ноября наша молодежка сыграет с российской. В субботу участники турнира в Санкт-Петербурге определят лучших в формате 3×3.