Молодежная сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге

Участие в соревнованиях принимают молодежные (U20) сборные Беларуси, России и Казахстана, а также юниорская (U18) команда России. Данный турнир серии «Кубок Будущего» является третьим в текущем сезоне. В феврале в Минске победу одержала наша команда-U20, а в мае в Новосибирске лучшей стала российская молодежка, белорусы тогда замкнули тройку.