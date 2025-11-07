Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.43
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.43
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.74
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.47
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
03:30
Питтсбург
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.41
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.46
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.25
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.96
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.55
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Молодежная сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею среди игроков не старше 20 лет начала выступления на традиционном международном турнире «Кубок Будущего» в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Участие в соревнованиях принимают молодежные (U20) сборные Беларуси, России и Казахстана, а также юниорская (U18) команда России. Данный турнир серии «Кубок Будущего» является третьим в текущем сезоне. В феврале в Минске победу одержала наша команда-U20, а в мае в Новосибирске лучшей стала российская молодежка, белорусы тогда замкнули тройку.

Первыми соперниками подопечных Андрея Михалева в Санкт-Петербурге стали сверстники из Казахстана. Наши парни вышли вперед на 14-й минуте поединка усилиями Евгения Авраменко, на старте третьего периода Олег Хомченко удвоил перевес белорусов. В концовке встречи соперники обменялись голами, за нашу молодежку отличился Никита Ходорович. Итог игры — 3:1.

Ранее сегодня старший российский состав обыграл младших соотечественников со счетом 6:4. Завтра сборная Беларуси-U20 встретится с Россией-U18 (начало — в 14.00). В заключительный день Кубка Будущего 9 ноября наша молодежка сыграет с российской. В субботу участники турнира в Санкт-Петербурге определят лучших в формате 3×3.