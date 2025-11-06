Ричмонд
Хоккей. НХЛ
07.11
Баффало
:
Сент-Луис
П1
2.20
X
4.35
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
07.11
Бостон
:
Оттава
П1
2.87
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
07.11
Каролина
:
Миннесота
П1
1.85
X
4.54
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
07.11
Нью-Джерси
:
Монреаль
П1
2.10
X
4.36
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
07.11
Питтсбург
:
Вашингтон
П1
2.54
X
4.35
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
07.11
Даллас
:
Анахайм
П1
1.92
X
4.44
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
07.11
Нэшвилл
:
Филадельфия
П1
2.30
X
4.22
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
07.11
Вегас
:
Тампа-Бэй
П1
2.31
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
07.11
Лос-Анджелес
:
Флорида
П1
2.45
X
4.14
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Губерниев об игре Овечкина: «Никогда не понимал разговоров, что он слабо начал сезон. Александр идет по нарастающей»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс"

Нападающий набрал 8 (3+5) очков в 13 играх. В матче против «Сент-Луиса» (6:1) капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Никогда не понимал разговоров по поводу того, что Овечкин слабо начал сезон. Он идет по нарастающей.

За те несколько сезонов, которые он еще, возможно, проведет в НХЛ, будут установлены новые рекорды. Главное еще Кубок Стэнли взять дополнительно", — сказал Губерниев.

? Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки.

Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал.

Все, что нужно знать о 900 голах Овечкина.

