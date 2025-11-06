Губерниев об игре Овечкина: «Никогда не понимал разговоров, что он слабо начал сезон. Александр идет по нарастающей»

Нападающий набрал 8 (3+5) очков в 13 играх. В матче против «Сент-Луиса» (6:1) капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.
"Никогда не понимал разговоров по поводу того, что Овечкин слабо начал сезон. Он идет по нарастающей.
За те несколько сезонов, которые он еще, возможно, проведет в НХЛ, будут установлены новые рекорды. Главное еще Кубок Стэнли взять дополнительно", — сказал Губерниев.
? Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки.
Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал.
Все, что нужно знать о 900 голах Овечкина.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше