Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.11
Баффало
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.35
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
07.11
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
07.11
Каролина
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.54
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
07.11
Нью-Джерси
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.36
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
07.11
Питтсбург
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.35
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
07.11
Даллас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.44
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
07.11
Нэшвилл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.22
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
07.11
Вегас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
07.11
Лос-Анджелес
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.14
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Третьяк о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Могу его понять, я бы тоже хотел иметь такую шайбу. Можно только представить, какую она имеет историческую ценность»

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» Биннингтон пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.

"Могу, конечно, его понять, думаю, он хотел оставить ее себе. Я бы тоже хотел иметь такую шайбу. Можно только представить, какую она имеет историческую ценность, так как 900 шайб больше никто не забивал. Возможно, эта шайба не будет принадлежать ни тому, ни другому, а потом будет где-то в музее.

Я поздравил Овечкина, пожелал ему удачи и, естественно, не останавливаться на достигнутом. С каждой игрой мы ждем от него голов, это достижение историческое, мирового уровня и радуемся, что в свои годы он показывает интересный хоккей для своей команды", — сказал Третьяк.

Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал.

? Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше