Третьяк о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Могу его понять, я бы тоже хотел иметь такую шайбу. Можно только представить, какую она имеет историческую ценность»

"Могу, конечно, его понять, думаю, он хотел оставить ее себе. Я бы тоже хотел иметь такую шайбу. Можно только представить, какую она имеет историческую ценность, так как 900 шайб больше никто не забивал. Возможно, эта шайба не будет принадлежать ни тому, ни другому, а потом будет где-то в музее.