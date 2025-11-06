Жамнов после 2:5 от «Локомотива»: «Комплекс ошибок в обороне, много голов привозим сами себе. Придется много работать, если хотим стать хорошей командой»

Комплекс ошибок в обороне, есть над чем работать. Много голов привозим сами себе, как с третьей и четвертой шайбами. Просим не делать такие ошибки с первой игры, но почему-то их делают и делают. В таких матчах все 60 минут надо играть очень правильно вне зависимости от счета. Много работать придется, если хотим стать хорошей командой, — сказал Жамнов.