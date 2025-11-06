Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.11
Баффало
:
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
07.11
Бостон
:
Оттава
Хоккей. НХЛ
07.11
Каролина
:
Миннесота
Хоккей. НХЛ
07.11
Нью-Джерси
:
Монреаль
Хоккей. НХЛ
07.11
Питтсбург
:
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
07.11
Даллас
:
Анахайм
Хоккей. НХЛ
07.11
Нэшвилл
:
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
07.11
Вегас
:
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
07.11
Лос-Анджелес
:
Флорида
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
Жамнов после 2:5 от «Локомотива»: «Комплекс ошибок в обороне, много голов привозим сами себе. Придется много работать, если хотим стать хорошей командой»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча против «Локомотива» (2:5).

Источник: Спортс"

— Полностью провалили второй период, добавить больше нечего. Отсюда и такой результат. Первые два гола — рикошет, неправильно сыграли в обороне, второй сами себе забили от конька, команда чуть растерялась. Начали проигрывать борьбу, единоборства, полностью отдали свой пятак.

Перед третьим периодом поставил задачу выиграть его. В такие моменты и познается класс команды: забей моменты в первом периоде, ведь неплохо начали. Во втором периоде надломило команду. Брали таймаут, была попытка успокоить, завести. Многие выпадали из игры, хотели встряхнуть, но не получилось.

— Почему так поздно решили поменять вратаря?

— В пропущенных голах винить его не в чем, чисто индивидуальные ошибки и рикошеты, вратарю в такие моменты очень тяжело среагировать.

— Почему заменили Кровякова на Рябова?

— Даем шансы игрокам, они должны за них хвататься и использовать. Ответ кроется в этом.

— Пять пропущенных шайб, было столько же в Сочи, неудачные игры с «Динамо» и «Шанхайскими Драконами»…

— Еще в том году вспомните результаты. Есть объяснение им, игра складывается из микромоментов и элементов. В обороне один не отработал, сыграл неправильно — отсюда недопонимание в той или иной ситуации.

Комплекс ошибок в обороне, есть над чем работать. Много голов привозим сами себе, как с третьей и четвертой шайбами. Просим не делать такие ошибки с первой игры, но почему-то их делают и делают. В таких матчах все 60 минут надо играть очень правильно вне зависимости от счета. Много работать придется, если хотим стать хорошей командой, — сказал Жамнов.