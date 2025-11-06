Ричмонд
03:00
Баффало
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.43
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.43
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.74
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.47
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
03:30
Питтсбург
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.41
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.46
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.25
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.96
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.55
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Хартли о большинстве «Локомотива»: «Мы играли лучше, чем показывал результат. Сейчас шайба зашла, хорошо, что ее забил Березкин. Надеемся, что это тенденция на будущее»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги матча против «Спартака» (5:2).

Источник: Спортс"

Нападающий Максим Березкин забил свой первый гол в сезоне в этой игре.

— Первый период был не самым выразительным в нашем исполнении. Слишком много играли у себя в зоне, хотя неплохо оборонялись. Второй период начали с двухминутного меньшинства. Выстояли. Это был переломный момент матча.

Если пропускаешь на первых минутах второго периода, инициатива будет у соперника. Нам удалось ее взять в свои руки, довести матч до победы. Рады дебютному голу Березкина в большинстве. Тройка Шалунова, Каюмова и Березкина сыграла лучший матч в сезоне.

— Овечкина облили пивом после 900-ой шайбы. Березкина не обливали?

— Единственная разница была в том, что вратарь не старался украсть шайбу Березкина (смеется).

— Насколько расстроились двум пропущенным шайбам в концовке?

— Не хотелось их пропускать, но будем брать это как бесплатный урок. Это не стоило нам очков, но надо делать из этого выводы и учиться. Все хорошо.

— Что с Паником?

— Травма нижней части тела. Надеемся, что несерьезная. Доктор завтра будет проводить обследование, тогда будет более ясная картина. Желаем ему здоровья.

— Налаживается игра в большинстве?

— Ребята получают вознаграждение за свой труд. Мы играли в большинстве лучше, чем показывал результат, он у всех на глазах. Что создавали в предыдущих играх, не могли реализовать. Сейчас шайба зашла. Хорошо, что ее забил Березкин. Надеемся, что это тенденция на будущее.

— Кузин набрал еще одно очко. Видите его прогресс?

— Артем — самый лучший молодой игрок, с которым я работал в плане профессионализма. Правильно подходит к своему делу, — сказал Хартли.

«Локомотив» выиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Хартли идет 1-й на Западе.