Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.43
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.43
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.74
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.47
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
03:30
Питтсбург
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.41
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.46
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.25
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.96
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.55
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Ларионов на вопрос о форме сына: «У нас люди делают массу ошибок. Говорить о ком-то отдельно — не в моих правилах. Я могу сказать об этом ребятам в раздевалке, но никогда не скаж

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что не готов публично критиковать хоккеистов команды.

Сегодня СКА дома обыграл «Шанхай» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

— В третьем периоде не появился Сергей Плотников. Что с ним произошло?

— Мы продолжаем терять людей. У него повреждена нижняя часть тела. Необходимо было перестроить все тройки. Это факт.

К сожалению, здесь ты не ждешь каких-то надежд. Но люди выходят из строя — и заходит молодежь, которая сегодня провела хороший матч. Я доволен тем, что мы не поддались панике, которая немного присутствовала в нашем тренерском штабе, что у нас команда молодая и неопытная.

Но в таких матчах и проявляется командный стержень, который мы увидели. Так что будем двигаться дальше с теми людьми, кто есть.

— Также не появлялись Недопекин и Ларионов-младший большую часть третьего периода. Как вы решаете, кого оставлять на лавке?

— Согласно отчету нашего тренера по ОФП Фила, мы были готовы сыграть в три звена. Но я сказал, что этого не будет. У нас идет серия матчей через день. И мы пришли к выводу, что пусть больше сыграют ребята, кто на ходу. Пусть получат больше игрового времени. По этой причине два парня появлялись меньше на льду.

— Вы не считаете, что Игорю Ларионову нужна более хорошая физподготовка? Два его единоборства привели к удалению и к пропущенной шайбе.

— Мы можем говорить бесконечно об этих вещах. Если мы будем показывать пальцем на тех людей, кто играет в команде, то я могу вам назвать гораздо больше имен. Но мы никогда этого не делаем.

Это игра, это процесс, который идет по ходу сезона. Вы видите, у нас люди делают массу ошибок. Мы об этом стараемся не говорить. Но это часть процесса, который есть в любой команде. Говорить о ком-то отдельно — не в моих правилах. Я могу сказать об этом ребятам в раздевалке, но никогда не скажу в прессе какие-то вещи, которые будут звучать не совсем правильно, — сказал Ларионов.

«Шанхай» забил после потери Ларионова-младшего у борта. Маккегг продавил форварда СКА, отобрал у него шайбу и сделал передачу на Владимира Кузнецова.