Ларионов на вопрос о форме сына: «У нас люди делают массу ошибок. Говорить о ком-то отдельно — не в моих правилах. Я могу сказать об этом ребятам в раздевалке, но никогда не скаж

Это игра, это процесс, который идет по ходу сезона. Вы видите, у нас люди делают массу ошибок. Мы об этом стараемся не говорить. Но это часть процесса, который есть в любой команде. Говорить о ком-то отдельно — не в моих правилах. Я могу сказать об этом ребятам в раздевалке, но никогда не скажу в прессе какие-то вещи, которые будут звучать не совсем правильно, — сказал Ларионов.