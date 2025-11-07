Галлан об игре со СКА: «Особенного отношения к таким матчам нет. У них хорошая команда, большая история, много лет играют в Петербурге. Я фокусируюсь на том, чтобы выиграть конкретную игру»

«Дрэгонс» в четверг уступили СКА со счетом 2:3 ОТ. Андрей Тихомиров заменил Рибара в третьем периоде при счете 2:2.
— Обидное поражение в овертайме. Первый период был очень хорошим для нас. Затем потеряли скорость, не знаю, по каким причинам. Второй и третий периоды были недостаточно хороши. Слишком много удалений.
— Почему заменили вратаря в третьем периоде?
— Небольшую травму получил Патрик Рыбар.
— Одна победа за семь матчей. Сегодня упустили матч, ведя 2:0. Какое моральное состояние в команде?
— Ментальных проблем нет. Считаю, мы могли выигрывать эту игру. В целом никакой паники нет. В команде хорошее настроение. Не нужно зацикливаться на плохом результате.
— «Шанхайские Драконы» являются раздражителем для СКА. Мог ли СКА иметь дополнительную мотивацию в связи с этим?
— Я так не думаю. Для меня точно нет особенного отношения к таким матчам. СКА — очень хорошая команда, много лет играют в Санкт-Петербурге, у них большая история. Сейчас две команды (в городе). Для болельщиков это очень весело, но у меня нет такого отношения.
Для меня важно забрать два очка в матче. Я фокусируюсь на том, чтобы выиграть конкретную игру.
— Вы впервые играете в гостях в Санкт-Петербурге. Как ощущения?
— Самое хорошее, что нам не нужно лететь. Просто сели на автобус и поехали. В этом месяце было тяжело из-за переездов, а здесь рядом с домом — сел и приехал.
— Можете сравнить петербургское дерби с нью-йоркским?
— Нет, не сравню.
— Как вам Ледовый дворец?
— Сегодня здесь в первый раз. Арена очень понравилась, все здорово, была хорошая энергетика. Занимательная игра для болельщиков, но я не совсем доволен поражением в овертайме, — сказал Галлан.