Галлан об игре со СКА: «Особенного отношения к таким матчам нет. У них хорошая команда, большая история, много лет играют в Петербурге. Я фокусируюсь на том, чтобы выиграть конкретную игру»

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан сообщил, что поменял вратаря Патрика Рыбара по ходу матча со СКА из-за травмы.

Источник: Спортс"

«Дрэгонс» в четверг уступили СКА со счетом 2:3 ОТ. Андрей Тихомиров заменил Рибара в третьем периоде при счете 2:2.

— Обидное поражение в овертайме. Первый период был очень хорошим для нас. Затем потеряли скорость, не знаю, по каким причинам. Второй и третий периоды были недостаточно хороши. Слишком много удалений.

— Почему заменили вратаря в третьем периоде?

— Небольшую травму получил Патрик Рыбар.

— Одна победа за семь матчей. Сегодня упустили матч, ведя 2:0. Какое моральное состояние в команде?

— Ментальных проблем нет. Считаю, мы могли выигрывать эту игру. В целом никакой паники нет. В команде хорошее настроение. Не нужно зацикливаться на плохом результате.

— «Шанхайские Драконы» являются раздражителем для СКА. Мог ли СКА иметь дополнительную мотивацию в связи с этим?

— Я так не думаю. Для меня точно нет особенного отношения к таким матчам. СКА — очень хорошая команда, много лет играют в Санкт-Петербурге, у них большая история. Сейчас две команды (в городе). Для болельщиков это очень весело, но у меня нет такого отношения.

Для меня важно забрать два очка в матче. Я фокусируюсь на том, чтобы выиграть конкретную игру.

— Вы впервые играете в гостях в Санкт-Петербурге. Как ощущения?

— Самое хорошее, что нам не нужно лететь. Просто сели на автобус и поехали. В этом месяце было тяжело из-за переездов, а здесь рядом с домом — сел и приехал.

— Можете сравнить петербургское дерби с нью-йоркским?

— Нет, не сравню.

— Как вам Ледовый дворец?

— Сегодня здесь в первый раз. Арена очень понравилась, все здорово, была хорошая энергетика. Занимательная игра для болельщиков, но я не совсем доволен поражением в овертайме, — сказал Галлан.