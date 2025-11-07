Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
2
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.75
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.18
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
3
:
Вашингтон
2
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.90
П2
6.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
0
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
36.00
X
9.00
П2
1.13
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.10
П2
11.50
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина
4
:
Миннесота
3
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.40
П2
12.75
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Джерси
2
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
36.00
X
5.10
П2
1.30
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.96
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.55
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Кудашов о победе над «Ладой» по буллитам: «Сложная игра. “Динамо” проявило характер. Радуемся, что забили и забрали два очка»

Алексей Кудашов оценил победу «Динамо» над «Ладой» (4:3 Б).

Источник: Спортс"

— Сложная игра. Молодцы, что проявили характер и добились победы.

— Многие говорили, что «Лада» — неудобный соперник для «Динамо». Верите в журналистский штамп?

— Нет, меняются тренеры и игроки. Все зависит от нас, от соперников — кто как настроится. «Лада» играет здорово в последних матчах. Они выбрали модель игры, которая приносит им результат и позволяет набирать очки.

— Первый и второй гол — это аномалии или ошибки?

— Ничего аномального нет. И это не совсем ошибки. В первом голе «Лада» здорово сыграла со сменой мест. В третьем голе перепрыгнула шайба — это игровой момент.

— Насколько довольны пятиминутным большинством? Показалось, что в двухминутное численное преимущество создавали даже больше опасных моментов…

— Один величайший тренер, Владимир Владимирович Юрзинов, говорил мне: «Радуйся тому, что у тебя есть». Мы радуемся, что забили гол и забрали два очка. Нужно отдать должное игрокам, которые проявили характер. Было очень тяжело, но они добились победы, — сказал тренер «Динамо».