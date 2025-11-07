Кудашов о победе над «Ладой» по буллитам: «Сложная игра. “Динамо” проявило характер. Радуемся, что забили и забрали два очка»

— Один величайший тренер, Владимир Владимирович Юрзинов, говорил мне: «Радуйся тому, что у тебя есть». Мы радуемся, что забили гол и забрали два очка. Нужно отдать должное игрокам, которые проявили характер. Было очень тяжело, но они добились победы, — сказал тренер «Динамо».