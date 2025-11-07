Никитин о 4 поражениях ЦСКА подряд: «Только командой можно переламывать такие серии, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять»

"Были хорошие моменты по игре и по содержанию. Только командой можно переламывать такие серии и моменты. Другого рецепта нет.
У нас есть команда, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять", — сказал тренер ЦСКА.
Игорь Никитин высказался о серии поражений ЦСКА из 4 матчей. В четверг армейцы уступили «Торпедо» (1:2).
"Были хорошие моменты по игре и по содержанию. Только командой можно переламывать такие серии и моменты. Другого рецепта нет.
У нас есть команда, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять", — сказал тренер ЦСКА.