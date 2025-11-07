Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
2
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.80
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
3
:
Вашингтон
2
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.40
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
Все коэффициенты
П1
29.00
X
8.00
П2
1.14
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.55
П2
12.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина
4
:
Миннесота
3
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.40
П2
11.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Джерси
2
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
21.00
X
4.05
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.96
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.55
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Никитин о 4 поражениях ЦСКА подряд: «Только командой можно переламывать такие серии, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять»

Игорь Никитин высказался о серии поражений ЦСКА из 4 матчей. В четверг армейцы уступили «Торпедо» (1:2).

Источник: Спортс"

"Были хорошие моменты по игре и по содержанию. Только командой можно переламывать такие серии и моменты. Другого рецепта нет.

У нас есть команда, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять", — сказал тренер ЦСКА.