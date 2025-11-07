Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
2
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.75
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.23
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
3
:
Вашингтон
2
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.90
П2
6.40
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
0
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
31.00
X
8.90
П2
1.14
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
4.77
X
3.10
П2
11.50
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина
4
:
Миннесота
3
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.40
П2
11.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Джерси
2
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
28.00
X
5.00
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.96
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.55
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Гатиятулин о 3:4 с Минском: «Часть матча “Ак Барс” справлялся, в третьем периоде допустил ошибки»

Анвар Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от минского «Динамо» (3:4).

Источник: Спортс"

"Интересный интенсивный матч, достаточно острых моментов было у обеих команд. Ставили задачу играть рационально — часть матча справлялись, в третьем периоде допустили ошибки. Просили из своих моментов, когда мы владеем шайбой, извлекать максимум остроты, а когда шайба у соперника — действовать рационально. Но допущенные ошибки привели к голам.

Удаления? Концентрация должна присутствовать в каждом моменте, в том числе в единоборствах. Необходимо контролировать свои действия, чтобы не давать повода для удалений.

Галимов играет на команду, делает много полезных действий. Все знают, как он может обострять, и такие голы придают уверенности. Ничего удивительного — надеемся, что подобные моменты в атаке у него будут появляться чаще«, — сказал тренер “Ак Барса”.