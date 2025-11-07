Гатиятулин о 3:4 с Минском: «Часть матча “Ак Барс” справлялся, в третьем периоде допустил ошибки»

"Интересный интенсивный матч, достаточно острых моментов было у обеих команд. Ставили задачу играть рационально — часть матча справлялись, в третьем периоде допустили ошибки. Просили из своих моментов, когда мы владеем шайбой, извлекать максимум остроты, а когда шайба у соперника — действовать рационально. Но допущенные ошибки привели к голам.
Удаления? Концентрация должна присутствовать в каждом моменте, в том числе в единоборствах. Необходимо контролировать свои действия, чтобы не давать повода для удалений.
Галимов играет на команду, делает много полезных действий. Все знают, как он может обострять, и такие голы придают уверенности. Ничего удивительного — надеемся, что подобные моменты в атаке у него будут появляться чаще«, — сказал тренер “Ак Барса”.