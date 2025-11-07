Ричмонд
2-й период
Даллас
3
:
Анахайм
4
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
3
:
Вашингтон
3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Каролина
4
:
Миннесота
3
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Флорида
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Оттава
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Монреаль
3
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
Лада
3
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Торпедо
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
2
Исаков о 2:1 с ЦСКА: «Торпедо» тяжело вошло в игру, потом подкорректировало многие ситуации и довело матч до победы"

Алексей Исаков высказался после победы «Торпедо» над ЦСКА (2:1).

Источник: Спортс"

"Непросто матч для нас складывался, тяжело вошли в игру. Совсем не по нашему плану пошел первый период. Здорово, что удалось потом подкорректировать многие ситуации и в итоге довести матч до победы.

Конечно, мы понимали, что будет непросто сегодня, но после такой игры, естественно, появляются силы и эмоции. Сложный был октябрь — 13 матчей за 30 дней. Во многих моментах команда захлебывалась. Но за счет ротации и выходных восстановились. Есть уже план подготовки к домашним матчам. Завтра выходной, затем два тренировочных дня — и игра с «Локомотивом».

Вы правильно заметили, что «Торпедо» стало играть более цельно. В первую очередь постоянно разговариваем, что баланс между атакой и обороной должен быть равным. В тренировочном процессе много времени этому уделяем. Играя на выезде против мастеровитых команд, сложно действовать первым номером, много контролировать шайбу«, — сказал тренер “Торпедо”.