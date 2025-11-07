«Питтсбург» поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ во время матча с «Вашингтоном». Болельщики «Пингвинс» устроили Александру овацию

В прошлом матче с «Сент-Луисом» (6:1) 40-летний россиянин забросил 900-ю шайбу в регулярках лиги. Он первым в истории достиг такой отметки.
В первом периоде «Питтсбург» поздравил Овечкина, выведя на видеокуб арены ролик с юбилейным голом.
Болельщики «Пингвинс» устроили Александру овацию, он тоже тепло их поприветствовал.
Овечкин против «Питтсбурга»: 2 ассиста, 3 броска, 6 хитов и «+2» за 21:20. У него 3+7 в 14 играх в сезоне.
