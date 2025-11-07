Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча «Вашингтона» и «Питтсбурга». Евгений выложил в соцсети фото с подписью «900»

Форвард «Пингвинс» выложил в соцсети совместное фото с краткой подписью: «900».
Таким образом он поздравил капитана «Кэпиталс» с достижением отметки 900 голов в регулярках лиги в предыдущем матче против «Сент-Луиса» (6:1).
