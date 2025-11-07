Каменский о 900-й шайбе Овечкина: «Мировое достижение. Радует, что российский хоккеист сделал такой рекорд в НХЛ. Гордимся»

Капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).
— Мировое достижение. И радует, что наш российский хоккеист сделал такой рекорд в НХЛ. Гордимся, поздравляем и желаем, чтобы он дольше играл в хоккей, радовал наших болельщиков.
— Многие задаются вопросом, способен ли он пробить отметку в 1000 голов. По силам?
— А зачем? Пусть играет дольше. Он уже звезда, легенда, рекордсмен и вообще великий игрок, россиянин — это уже радует. Сколько забьет — столько забьет. Все его новые шайбы будут рекордными, — считает Каменский.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше