Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.38
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.25
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
08.11
Айлендерс
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.42
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
08.11
Детройт
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.31
П2
2.54
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Светлана Журова: «Не думаю, что Биннингтон хотел украсить шайбу Овечкина. Ему бы никто не дал ее забрать. Она стоит больших денег на аукционе»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» Биннингтон пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.

"Мне кажется, он ее спрятал в амуницию, а не в трусы. И вообще, зачем она ему нужна? Чтоб лишний раз напомнить себе, что это в его ворота забили исторический гол?

Не думаю, что Биннингтон хотел украсить шайбу Овечкина. Конечно, получилось смешная история, но ему бы никто не дал ее забрать. Она стоит больших денег на аукционе", — заявила Журова.

Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал.

? Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки.

