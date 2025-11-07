Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.25
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
08.11
Айлендерс
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.42
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
08.11
Детройт
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.31
П2
2.54
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Кросби достиг отметки 10 голов за 15 матчей сезона. Только Хоу и Овечкин были быстрее среди игроков в возрасте 38+ лет в истории НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:3).

На счету 38-летнего канадца стало 19 (11+8) очков в 15 играх в текущем сезоне.

Таким образом, Кросби потребовалось всего 15 матчей, чтобы достичь отметки в 10 голов. Это третий результат в истории НХЛ для игроков в возрасте 38 лет или старше.

Быстрее были только Горди Хоу (12 игр в сезоне-1967/68) и Александр Овечкин (14 матчей в сезоне-2024/25).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше