Ротенберг поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ: «Очередная глава великой истории. Он символ целой эпохи, его пример показывает: если верить в себя и трудиться, возможно все»

«Воспитанник великой школы московского “Динамо”. Человек, который уже давно не просто хоккеист, а символ целой эпохи, пример того, как характер и ежедневный труд превращают мечту в историю. Путь Александра в хоккее показывает: если верить в себя и ежедневно трудиться, возможно все. 900 шайб — очередная глава великой истории. И она еще не закончена. Поздравляю, Ови. Вперед к новым вершинам!» — написал Роман Ротенберг.