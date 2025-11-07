Ричмонд
2-й период
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
5.63
Хоккей. НХЛ
08.11
Айлендерс
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.56
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
08.11
Детройт
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.33
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
08.11
Калгари
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.47
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
08.11
Сан-Хосе
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.53
X
4.73
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Ротенберг поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ: «Очередная глава великой истории. Он символ целой эпохи, его пример показывает: если верить в себя и трудиться, возможно все»

Член совета директоров «Динамо», главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 900-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

«Воспитанник великой школы московского “Динамо”. Человек, который уже давно не просто хоккеист, а символ целой эпохи, пример того, как характер и ежедневный труд превращают мечту в историю. Путь Александра в хоккее показывает: если верить в себя и ежедневно трудиться, возможно все. 900 шайб — очередная глава великой истории. И она еще не закончена. Поздравляю, Ови. Вперед к новым вершинам!» — написал Роман Ротенберг.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше