Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.11
Айлендерс
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.43
П2
3.06
Хоккей. НХЛ
08.11
Детройт
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.38
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
08.11
Калгари
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
08.11
Сан-Хосе
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.90
П2
1.82
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Хмелевски о Казани: «Красивый город. Парк Горького понравился, экстрим-парк “Урам” классный. Татарский — сложный, учу слова и фразы с женой»

Нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски поделился впечатлениями о жизни в Казани.

Источник: Спортс"

— За тот месяц, что вы в Казани, успели ли посмотреть город? Может быть, с семьей или с партнерами по команде?

— Я и раньше бывал в Казани на выездах — красивый город, есть, где погулять. Парк Горького очень красивый, мне понравился, экстрим-парк «Урам» тоже классный. В этом городе есть все для комфортной жизни, это приятно.

— Болельщики очень тепло отнеслись к вашему желанию выучить несколько фраз по-татарски. Как часто удается практиковаться?

— У меня жена — татарка, и я иногда спрашиваю у нее пару слов. Она, конечно, тоже не говорит постоянно, но жила в Башкирии и кое-что знает на башкирском и татарском. Есть фразы, которые мы с ней заучиваем. Мне это интересно, я люблю изучать языки.

— Судя по тому, как быстро вы выучили русский язык, совсем скоро сможете давать интервью по-татарски.

— Это будет высший пилотаж (смеется)! Будет очень непросто, все-таки, сложный язык, — сказал Саша Хмелевски.