Гришин об 1:0 с «Салаватом»: «Победы любые ценны, но мне больше нравится счет 5:4. У “Нефтехимика” сложный месяц — 12 матчей, мало времени на отдых»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итоги домашней игры с «Салаватом» (1:0) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Трудная игра, очень энергозатратная. Противник быстрый, прессингует. Приходилось ребятам тоже двигаться очень серьезно. Поначалу это все удавалось. Потом, к сожалению, начали удаляться. В связи с этим немножко отдали инициативу. Наверное, ребята психологически настроились на какие‑то действия на площадке, совершенно ненужные удаления получили перед третьим периодом.

Потому начали период в сильном меньшинстве. Здорово, что выстояли. Сыграли все равно хорошо и надежно. Но все равно тем самым подарили инициативу сопернику. С большим трудом приходилось пытаться эту инициативу забрать себе. Так практически до конца играли. Еще были несчастные удаления в виде выброса шайбы за пределы… Но здорово отоборонялись. Филипп Долганов великолепно сыграл, ребята ему помогли. Довели дело до победы, молодцы.

— Вы говорили, что нужно три шайбы забросить, чтобы вы были в очках. Сегодня одну забросили, но оказалось достаточно для победы. Какая победа слаще — 1:0 или с большим количеством голов?

— Я всегда говорил, что мне больше нравится счет 5:4. Не отказываюсь от этого. Зритель приходит смотреть на голы. Это эмоции. Но думаю, болельщики команды, которая выиграла 1:0, тоже довольны. Они видят, как ребята самоотверженно обороняются, самоотверженно играют. Победы ценны любые, но по мне лучше больше голов забивать.

— Впереди «Ак Барс». Как будете пытаться восстановить ребят?

— Сейчас все соперники очень серьезные. У нас очень сложный месяц, много игр. 12 за месяц. Очень мало времени на восстановление. Наша задача — чтобы ребята отдохнули и в эмоциональном плане были в хорошем состоянии. По плану мы сделаем так, чтобы они в хорошем состоянии подошли к этой игре. Надеюсь, там хватит сил и эмоций. Когда соперник серьезный, то и мы всегда настраиваемся очень серьезно, — сказал Игорь Гришин.