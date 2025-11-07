Гришин об 1:0 с «Салаватом»: «Победы любые ценны, но мне больше нравится счет 5:4. У “Нефтехимика” сложный месяц — 12 матчей, мало времени на отдых»

— Сейчас все соперники очень серьезные. У нас очень сложный месяц, много игр. 12 за месяц. Очень мало времени на восстановление. Наша задача — чтобы ребята отдохнули и в эмоциональном плане были в хорошем состоянии. По плану мы сделаем так, чтобы они в хорошем состоянии подошли к этой игре. Надеюсь, там хватит сил и эмоций. Когда соперник серьезный, то и мы всегда настраиваемся очень серьезно, — сказал Игорь Гришин.