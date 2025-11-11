Ричмонд
Буре о том, что стал почетным жителем Хамовников: «Очень рад, здесь много хороших мест. “Лужники” — лучший спортивный объект в мире. Я влюблен в Москву»

Член Зала славы и наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре отметил, что рад стать почетным жителем московского района Хамовники.

Источник: Спортс"

10 ноября Буре стал почетным жителем московского района Хамовники. 10 сентября он был награжден знаком отличия «За заслуги перед Москвой».

— Интересно, что вы играли под десяткой, и две награды пришли к вам 10 числа.

— Да, прошло заседание депутатов районного собрания. Прошло представление к награде, потом было голосование.

Я очень рад, что стал почетным жителем Хамовников. Для меня это особый район в Москве. Я ведь там с рождения, потому что мой дед тренировал отца в «Лужниках». А меня маленького в коляске катали там и у бассейна «Чайка».

Когда появилась возможность и я уже играл в НХЛ, то купил там квартиру и живу в Хамовниках уже 30 лет.

— Вы много гуляете по Москве. Какое ваше любимое место в районе?

— Знаете, в Хамовниках очень много хороших мест. Это и Фрунзенская набережная, и Новодевичий монастырь. И понятно, что «Лужники» — лучший спортивный объект в мире. Есть и парки, и озера, и декоративные пруды.

Мне очень нравится там жить, последние пару лет я много гуляю по району. Как раз сказал главе Хамовников, что много внимания уделяется спорту, в каждом дворе на улице есть такие тренажеры, каких не было, когда я еще начинал в ЦСКА.

30 лет назад в Хамовниках была только одна хоккейная коробка. И я помогал ее на свои средства восстанавливать. А сейчас у нас много спортивных объектов, где люди по-настоящему занимаются. В «Лужниках» вообще толпа любителей бегает. Приятно видеть! Я влюблен в нашу Москву, — сказал Буре.

Павел Буре: «Москва — лучший город мира. В каждом дворе есть спортивная площадка, это уникально. Благодарен Собянину за эти улицы, бульвары, скверы, кофейни, рестораны».

