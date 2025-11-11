Кудашов об 1:4 от «Шанхая»: «Динамо» не хватало свежести в завершении, потому что уже какая по счету игра через день. Большинство не сработало"

"Нам не хватало свежести в завершении, потому что уже какая по счету игра через день. Большинство не сработало.
У «Драконов» именно сейчас эмоциональной подъем пошел. Сейчас идут равные игры, просто кто-то попадается свеженький", — сказал Кудашов.
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о матче против «Шанхая» (1:4).
