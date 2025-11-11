Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.74
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.43
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.22
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.30
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

Галлан о 4:1 с «Динамо»: «Эта победа будет началом чего-то лучшего, надеюсь. Но те матчи, в которых мы проиграли, были не такими плохими, несмотря на статистику»

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:1).

Источник: Спортс"

— Очень доволен первым и вторым периодами в исполнении команды. Но в третьем мы немного упустили инициативу, сдали позиции.

«Динамо» этим воспользовалось, забило гол и создало интересную концовку для болельщиков. Но в целом от нас была хорошая игра.

— Можно ли сказать, что эта победа переломная с точки зрения выхода из кризиса?

— Да, надеюсь, что эта победа будет началом чего-то лучшего. Но те матчи, в которых мы проиграли, были не такими плохими, несмотря на статистику. Надеюсь, что дальше будет лучше, — сказал Галлан.