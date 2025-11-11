Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.74
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.43
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.22
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.30
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

Ларионов о сыне: «Он приболел. На матч против “Шанхая” вышел уже нездоровым, сейчас восстанавливается. Надеюсь, к домашней серии он будет в составе СКА»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, почему его сын пропустил последние матчи.

Источник: Спортс"

Нападающий Игорь Ларионов-младший не играет с 6 ноября.

— Вы давали месседжи на пресс-конференциях Николаю Голдобину: говорили про страсть, про игровую этику. Как я понимаю, он прислушивался. Какие вы месседжи можете дать Игорю Ларионову-младшему, чтобы он вернулся в состав?

— Он был в составе, но приболел. На матч против «Драконов» он вышел уже будучи нездоровым, так что сейчас восстанавливается. Я надеюсь, что к домашней серии он будет в порядке и будет в составе.

— То есть, если он здоров, ему гарантировано место в составе?

— Я не говорю, что гарантировано. Мы сейчас не говорим о гарантиях. Мы сейчас говорим о том, что люди, которые у нас находятся на травмах, болеют, на их состояние надо смотреть. И сначала нужно подключить их к команде, в тренировочный процесс, и только после этого принимать решения.

Такая же ситуация с Плотниковым, с Зыковым. Поэтому в этом плане мы сейчас не будем форсировать. Сегодня по этой же причине не играл Миша Воробьев. Здесь всегда нужно время, чтобы понять и не форсировать, — сказал Ларионов.

СКА испортил «Авангарду» праздник. Омск столкнулся с вратарем-стеной.