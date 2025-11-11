Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.74
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.43
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.22
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.30
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

Кравцов заработает 30 млн рублей в первый сезон по контракту с «Трактором», в два остальные — по 85 млн («СЭ»)

Нападающий Виталий Кравцов подписал контракт с «Трактором» на 3 года.

Источник: Спортс"

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока в первый сезон составит 30 млн рублей, в остальные два — по 85 млн рублей.

Ранее Кравцов прошел через драфт отказов в НХЛ — «Ванкувер» расторг с ним контракт. Напомним, 25-летний форвард перешел в «Кэнакс» в межсезонье из «Трактора».

В нынешнем сезоне Кравцов провел 10 игр в АХЛ за «Эбботсфорд» и набрал 4 (1+3) балла.

В прошлом сезоне он набрал 58 (27+31) очков в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Трактор». В плей-офф добавил 7 (6+1) очков в 19 играх.