Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
2
:
Флорида
3
Все коэффициенты
П1
26.00
X
4.07
П2
1.33
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.20
П2
1.99
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Свечков остался без очков в 4 матчах подряд. У 22-летнего форварда «Нэшвилла» 0+1 и «минус 7» в 16 играх в сезоне

Форвард «Нэшвилла» Федор Свечков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:6).

На счету 22-летнего россиянина 1 (0+1) балл в 16 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 12:15.

Сегодня Свечков (11:37, «минус 1») отметился 1 блоком, 1 силовым приемом и выиграл 40% вбрасываний (4 из 10).