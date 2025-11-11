Могильный о том, что узнал о включении в Зал славы в 3 часа ночи: «Я разволновался и не смог снова заснуть. Решил, что надо выпить чашечку кофе или стопку русской водки. Угадайте, что я сделал?»

Экс-хоккеист не смог присутствовать на церемонии лично, но записал видеообращение. В нем он рассказал, что узнал о своем включении в Зал в 3 часа ночи по местному времени.
«Знаете, я не люблю ранние пробуждения. Но вот в 3 часа ночи на моем телефоне высветился номер с кодом 416 (код Торонто — Спортс), и тот самый голос, который я так давно хотел услышать, произнес: “Привет, Алекс”. В этот момент я понял, что произошло нечто особенное.
Я так разволновался, что потом уже не смог снова заснуть. Решил, что нужно выпить чашечку кофе или стопку охлажденной русской водки.
Угадайте, что я сделал? Вы совершенно правы. Пить кофе — в тот момент это был не вариант", — сказал Могильный.