Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.30
П2
1.99
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2

Барбашев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». У него 16 очков в 15 играх

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3).

На счету 29-летнего россиянина стало 16 (7+9) очков в 15 играх в сезоне при полезности «+5».

Сегодня Барбашев (16:48, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок и 1 перехват.