Панарин обошел Тарасенко по голам в регулярках НХЛ — 307 шайб. Это 12-е место в истории лиги среди россиян

На его счету стало 307 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обошел Владимира Тарасенко из «Миннесоты» (306 шайб) и вышел на 12-е место в истории НХЛ среди россиян.
Лидирует Александр Овечкин (900), в тройке также Евгений Малкин (517) и Сергей Федоров (483).
«Рейнджерс» впервые в сезоне выиграли дома после 7 поражений подряд — 6:3 в матче с «Нэшвиллом». Команда Салливана идет 11-й на Востоке.
