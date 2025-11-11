Ричмонд
Морозов о 3+7 у Овечкина в 15 матчах: «Разойдется и проведет такой же результативный сезон, как и предыдущий, думаю. У него бывают непростые старты»

40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 10 (3+7) очков в 15 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. В прошлой регулярке на счету россиянина было 73 (44+29) очков и «плюс 15» в 65 матчах.

"У Александра уже бывали непростые старты — не слишком яркие, но затем он всегда набирал форму и уверенность, заряжался эмоциями и показывал свой уровень.

Он работает на команду и приносит ей пользу. Думаю, скоро он разойдется и проведет такой же результативный сезон, как и предыдущий", — сказал Алексей Морозов.

