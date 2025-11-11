Ричмонд
12.11
Бостон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.44
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
12.11
Каролина
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.56
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
12.11
Монреаль
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.39
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
12.11
Оттава
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.33
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
12.11
Миннесота
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.94
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
12.11
Сент-Луис
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.37
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
12.11
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.41
Хоккей. НХЛ
12.11
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.33
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
12.11
Сиэтл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
1
:
Трактор
2
П1
X
П2

Брылин о Могильном в Зале славы: «Удивляет, что так долго включали. У него были все качества, которые отделяют великих игроков»

Помощник главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин удивился, что Александра Могильного не ввели в Зал хоккейной славы ранее. Торжественная церемония прошла накануне ночью.

Источник: Спортс"

Напомним, Могильный и Брылин выиграли Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси» в 2000 году.

"Наверное, это самый талантливый хоккеист, с которым мне довелось играть в команде, по уровню исполнительского мастерства и пониманию игры. У него полный набор качеств, которые отделяют великих игроков от всех остальных. Поэтому я очень рад, что его приняли в Зал славы, он это заслужил. Возникает удивление только, почему у выборного комитета заняло так долго время, чтобы включить его.

Когда он пришел к нам, у него все эти замечательные качества никуда не делись. Конечно, как игрок он был более опытный, поигравший много лет на самом высоком уровне и многого добившийся. Как мне кажется, в нашей команде не хватало такого хоккеиста, который бы добавил остроты в атаке, завершении, креатива.

И я считаю, он очень хорошо влился в нашу команду. С ним было всегда приятно и просто играть. И та команда, победившая в Кубке Стэнли в 2000 году, для меня лучшая, в которой я играл. Мы с ним, к сожалению, давно не общались. Пользуясь случаем, хочу передать ему свои поздравления, я очень рад за него", — сказал Сергей Брылин.

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!