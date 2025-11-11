Рендулич о 7-м месте «Шанхая» на Западе: «Мы выдали хороший старт, обыгрывали серьезных соперников, но удача отвернулась. Мы заряжены попасть в плей-офф»

"Мы выдали очень хороший старт. Обыгрывали серьезных соперников, но потом как будто начали стесняться своего успеха. Мы сами не думали, что будем так высоко. Возможно, из-за этого у нас была длинная серия поражений. Были близкие игры, но удача отвернулась от нас.
Но оценю треть чемпионата для нас очень позитивно. Мы не знали еще пару месяцев назад, какая у нас команда будет, какой хоккей будем показывать. Думаю, никто не ожидал. Но у нас отличный тренерский штаб, великолепные игроки.
Поэтому за эти два месяца мы превратились в сильную команду. Не зря мы где-то в середине таблицы сейчас. Мы все заряжены попасть в плей-офф. Очевидно, мы, как команда, движемся в правильном направлении", — сказал Борна Рендулич.