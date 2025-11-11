Ричмонд
12.11
Бостон
:
Торонто
12.11
Каролина
:
Вашингтон
12.11
Монреаль
:
Лос-Анджелес
12.11
Оттава
:
Даллас
12.11
Миннесота
:
Сан-Хосе
12.11
Сент-Луис
:
Калгари
12.11
Колорадо
:
Анахайм
12.11
Ванкувер
:
Виннипег
12.11
Сиэтл
:
Коламбус
Бабаев о «Сибири» при Буцаеве: «Команда не приняла его, но игроки не сливают тренера. У Чеховича конфликта с ним нет»

Агент Шуми Бабаев заявил, что игроки «Сибири» не приняли главного тренера Вячеслава Буцаева, но не сливают его.

Источник: Спортс"

— Среди лидеров «Сибири» есть ваш клиент Иван Чехович. До вас доходила информация, что у него есть разногласия с Буцаевым?

— Во‑первых, у Чеховича никак не может быть конфликта с тренером, потому что Буцаев вместе с [генеральный менеджером «Сибири» Виктором] Меркуловым инициировали его переход в «Сибирь». Другое дело, что команда не приняла Буцаева, что‑то им не понравилось, что‑то не подошло, что‑то не получается. Но я не думаю, что команда «сливает» [тренера].

Да, ситуация плачевная для «Сибири», но я уверен, что игроки не сливают тренера. Хоккеистам надо играть за имя и клуб, а если они начинают сливать тренера, нужно задуматься о самих игроках. Сегодня они сливают одного тренера, а завтра — другого, — сказал Шуми Бабаев.