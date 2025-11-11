Бабаев о «Сибири» при Буцаеве: «Команда не приняла его, но игроки не сливают тренера. У Чеховича конфликта с ним нет»

— Во‑первых, у Чеховича никак не может быть конфликта с тренером, потому что Буцаев вместе с [генеральный менеджером «Сибири» Виктором] Меркуловым инициировали его переход в «Сибирь». Другое дело, что команда не приняла Буцаева, что‑то им не понравилось, что‑то не подошло, что‑то не получается. Но я не думаю, что команда «сливает» [тренера].