Михайлов об 1:2 от «Барыса»: «Надо забирать то, что дается. Мы 7 минут играли в большинстве, когда не забили, соперник прибавил и взвинтил темп»

— Если коротко, то надо забирать то, что дается.
— Стал ли ключевым момент, когда команда получила пятиминутное большинство?
— Да, я и говорил про это. Мы семь минут играли в большинстве. Большое преимущество. Надо играть спокойнее, но когда мы не забили, соперник прибавил и взвинтил темп. А мы начали жаться к своим воротам.
Соперник стал проводить контратаки, создавать опасные моменты, и потом мы пропустили гол. Все один к одному.
— Почему у «Сочи» не получается забить в овертаймах?
— Можно проиграть один или два овертайма. Но если три, практически как под копирку, то речь идет уже о невыполнении задания. Будем делать выводы.
— Справляется ли с оказанным доверием защитник Семен Ибрагимов?
— Да, конечно, справляется. Лучше играть может любой хоккеист нашей команды. В этом сезоне это первые матчи Ибрагимова. Какие‑то помарки есть, но в целом парень влился и будет прогрессировать, — сказал Михайлов.