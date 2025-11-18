Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.54
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.60
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.23
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.26
П2
4.62
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.43
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.41
П2
2.34
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2

Михайлов об 1:2 от «Барыса»: «Надо забирать то, что дается. Мы 7 минут играли в большинстве, когда не забили, соперник прибавил и взвинтил темп»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов поделился мыслями после матча с «Барысом» (1:2 ОТ).

Источник: Спортс"

— Если коротко, то надо забирать то, что дается.

— Стал ли ключевым момент, когда команда получила пятиминутное большинство?

— Да, я и говорил про это. Мы семь минут играли в большинстве. Большое преимущество. Надо играть спокойнее, но когда мы не забили, соперник прибавил и взвинтил темп. А мы начали жаться к своим воротам.

Соперник стал проводить контратаки, создавать опасные моменты, и потом мы пропустили гол. Все один к одному.

— Почему у «Сочи» не получается забить в овертаймах?

— Можно проиграть один или два овертайма. Но если три, практически как под копирку, то речь идет уже о невыполнении задания. Будем делать выводы.

— Справляется ли с оказанным доверием защитник Семен Ибрагимов?

— Да, конечно, справляется. Лучше играть может любой хоккеист нашей команды. В этом сезоне это первые матчи Ибрагимова. Какие‑то помарки есть, но в целом парень влился и будет прогрессировать, — сказал Михайлов.