Матч-центр
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.46
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.41
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2

«Салават» подписал мировое соглашение с застройщиком, который хотел взыскать 109 млн рублей с клуба («Постньюс»)

«Салават Юлаев» подписал мировое соглашение с застройщиком ООО «СЗ СК Уфа», который пытался взыскать 109 млн рублей с клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

Как сообщает «Постньюс», спор между командой и уфимским девелопером рассматривался в Арбитражном суде Московской области. Суд откладывал заседания, возвращая сторонам проект соглашения для уточнений, после чего утвердил предложенный вариант. Компания выступала кредитором по договору займа и требовала вернуть 109 млн рублей.

Отмечается, что это не первый долг, который «Салават» решил подобным способом. Ранее клуб заключил мировое соглашение с Благотворительным фондом «Урал» по долгу в 100 млн рублей, однако обязательства не были выполнены.

Фонд получил исполнительный лист, взыскание продолжается в принудительном порядке параллельно с новыми договоренностями команды с другими кредиторами.

На данный момент «Салават» идет 9-м на Востоке с 23 баллами после 26 матчей.

Суд обязал «Салават» выплатить 163 млн рублей долга «Иремель-Инвест». Компании выдан исполнительный лист для обращения к приставам («Бизнес Online»).

«Салават Юлаев» в финансовом кризисе. А где деньги?