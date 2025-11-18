Овечкин встретился с девочкой, которая борется с раком, в рамках акции Hockey Fights Cancer: «Это очень важный день для детей. Они улыбаются, радуются. Они бойцы, настоящие воины»

В воскресенье после завершения тренировки игроки «Кэпиталс» встретились с детьми, которые ведут борьбу с онкологией, и теми, кто уже победил рак, а также с их семьями.
Овечкин снова встретился с Санни, с которой познакомился на мероприятии Caps" Rock the Red Carpet в прошлом месяце. На этот раз Санни приехала в блестящих ковбойских ботинках.
«Боже мой. Вау!» — сказал Овечкин о ботинках.
Как только все надели коньки, игроки, дети и члены семей вышли на лед. Некоторые из них впервые учились кататься на коньках, получив уроки баланса у игроков НХЛ.
«Это очень важный день для нас, для детей. Видите, как они улыбаются, радуются, и это весело… Они бойцы. Настоящие воины», — сказал Овечкин.
Фото: x.com/Capitals.
Овечкин будет жертвовать деньги в фонд борьбы с раком после каждого гола до конца карьеры в НХЛ — суммы, равные общему числу заброшенных шайб.