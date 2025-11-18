Овечкин обменялся свитерами с Копитаром после матча «Вашингтона» и «Лос-Анджелеса». Сначала Александр вручил Анже джерси без фамилии

40-летний капитан «Кэпиталс» и 38-летний капитан «Кингс» обменялись свитерами. При этом сначала россиянин вручил словенцу джерси без фамилии, но затем исправился.
Копитар ранее объявил, что этот сезон НХЛ (20-й в его карьере) станет для него последним в лиге.
Он выступает за «Кингс» с 2006 года и дважды выиграл Кубок Стэнли вместе с командой (2012, 2014).
