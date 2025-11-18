Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.67
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.26
П2
2.16
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.14
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.19
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.33
П2
3.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Ванкувер
5
П1
X
П2

Ирина Роднина: «У нас в хоккее, лыжах, гимнастике и других видах спорта есть личности. Я не вижу кризиса личностей у нас в спорте»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина не видит кризиса личностей в российском спорте.

Источник: Спортс"

Ранее экс-чемпион UFC Олег Тактаров заявил: «Все гонят на Роднину, а когда она каталась, вся страна смотрела. В нашем спорте нет личностей, за которыми было бы так же интересно следить».

"Считаю, у нас много личностей в российском спорте. Овечкин разве не наш спортсмен? Другой вопрос, что есть совсем молодые ребята, и мы их полностью как личностей не увидели, учитывая, что последние годы мы мало принимаем участия в соревнованиях.

Не хочу выделять пофамильно, но у нас в хоккее, лыжах, гимнастике и других видах спорта есть личности. Посмотрите на девушек в художественной гимнастике, и работа какая там тяжелая, а мы все закрутились среди фигуристок. А что наши лыжники? Это атас какие ребята! Я не вижу кризиса личностей у нас в спорте.

Да, мы ограничены в возможности участвовать в соревнованиях, а это основная деятельность, где мы себя проявляем профессионально и личностно. Но последние четыре года нас вообще не особо видно. Наши спортсмены мужественно несут это бремя. И не страдают, что они не могут съездить в Турцию или Арабские Эмираты на пляж", — сказала Роднина.