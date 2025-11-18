Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.67
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.26
П2
2.16
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.14
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.19
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.33
П2
3.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Ванкувер
5
П1
X
П2

Карлсон обошел Бэкстрема и стал 2-м в истории «Вашингтона» по числу игр за клуб в регулярках НХЛ — 1106. Лидирует Овечкин — 1510 матчей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес» (2:1). Эта игра стала 1106-й за клуб в регулярках для защитника «Кэпиталс» Джона Карлсона.

35-летний хоккеист обошел Никласа Бэкстрема и занял второе место в истории «Кэпиталс» по этому показателю. Лидирует Александр Овечкин — 1510 матчей.

Карлсон дебютировал за клуб в сезоне-2009/10 и набрал 739 (160+579) очков в 1106 играх. В текущем чемпионате у него 4+10 за 18 матчей.

Карбери во главе «Вашингтона» одержал 100 побед за 183 игры — 4-й по скорости результат в истории клуба. Быстрее были Троц, Будро и Лавиолетт.

