Карлсон обошел Бэкстрема и стал 2-м в истории «Вашингтона» по числу игр за клуб в регулярках НХЛ — 1106. Лидирует Овечкин — 1510 матчей

35-летний хоккеист обошел Никласа Бэкстрема и занял второе место в истории «Кэпиталс» по этому показателю. Лидирует Александр Овечкин — 1510 матчей.
Карлсон дебютировал за клуб в сезоне-2009/10 и набрал 739 (160+579) очков в 1106 играх. В текущем чемпионате у него 4+10 за 18 матчей.
Карбери во главе «Вашингтона» одержал 100 побед за 183 игры — 4-й по скорости результат в истории клуба. Быстрее были Троц, Будро и Лавиолетт.
