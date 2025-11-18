Депутат Журова об Овечкине и рекорде Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Саша делает рекламу НХЛ. Это повод для болельщиков быть в приятном эмоциональном напряжении»

Сейчас у капитана «Вашингтона» 980 заброшенных шайб, у Гретцки — 1016.
— Как вы думаете, Овечкин сможет побить рекорд по голам в регулярном чемпионате и плей‑офф?
— Очень может быть. Это еще один повод для болельщиков весь этот год быть в приятном эмоциональном напряжении и думать, будет рекорд или нет. В хоккее не так много возможностей для какого‑то рекорда. Есть виды спорта, где пробежал, прыгнул — и всем понятно, все следят за рекордом.
В хоккее это происходит, когда какой‑то игрок забивает какое‑то количество шайб. Здесь все следят за рекордом. В НХЛ создана такая возможность, весь мир прикован к побитию этого рекорда.
Поэтому, конечно, для НХЛ это лишнее привлечение внимания к лиге, Саша сейчас делает им рекламу своим достижением и пытаясь побить рекорд Гретцки, — сказала Журова.
Овечкин забил 903-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 36 шайб.