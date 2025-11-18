Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.67
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.26
П2
2.16
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.14
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.19
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.33
П2
3.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Ванкувер
5
П1
X
П2

Депутат Журова об Овечкине и рекорде Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Саша делает рекламу НХЛ. Это повод для болельщиков быть в приятном эмоциональном напряжении»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ.

Источник: Спортс"

Сейчас у капитана «Вашингтона» 980 заброшенных шайб, у Гретцки — 1016.

— Как вы думаете, Овечкин сможет побить рекорд по голам в регулярном чемпионате и плей‑офф?

— Очень может быть. Это еще один повод для болельщиков весь этот год быть в приятном эмоциональном напряжении и думать, будет рекорд или нет. В хоккее не так много возможностей для какого‑то рекорда. Есть виды спорта, где пробежал, прыгнул — и всем понятно, все следят за рекордом.

В хоккее это происходит, когда какой‑то игрок забивает какое‑то количество шайб. Здесь все следят за рекордом. В НХЛ создана такая возможность, весь мир прикован к побитию этого рекорда.

Поэтому, конечно, для НХЛ это лишнее привлечение внимания к лиге, Саша сейчас делает им рекламу своим достижением и пытаясь побить рекорд Гретцки, — сказала Журова.

Овечкин забил 903-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 36 шайб.

