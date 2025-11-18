Депутат Журова об Овечкине и рекорде Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Саша делает рекламу НХЛ. Это повод для болельщиков быть в приятном эмоциональном напряжении»

— Очень может быть. Это еще один повод для болельщиков весь этот год быть в приятном эмоциональном напряжении и думать, будет рекорд или нет. В хоккее не так много возможностей для какого‑то рекорда. Есть виды спорта, где пробежал, прыгнул — и всем понятно, все следят за рекордом.