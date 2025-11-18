Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.67
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.26
П2
2.16
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.14
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.19
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.33
П2
3.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Ванкувер
5
П1
X
П2

Маршанд набрал очки в 8 матчах «Флориды» подряд. Он побил рекорд клуба для игроков в 37+ лет, обойдя Нуиндайка и Стиллмана

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» победила «Ванкувер» (8:5). Форвард «Пантерс» Брэд Маршанд набрал 2 (1+1) очка.

Источник: Спортс"

37-летний игрок продлил результативную серию до 8 матчей и побил рекорд клуба по этому показателю для хоккеистов в возрасте 37 лет и старше.

Маршанд превзошел достижение Джо Нуиндайка (7 игр в сезоне-2005/06) и Кори Стиллмана (7 игр в сезоне-2010/11).

Он также стал пятым хоккеистом за последние 10 лет с настолько продолжительной серией, наряду с Сидни Кросби (12 игр), Александром Овечкиным (10), Джо Павелски и Патриком Марло (по 9).

Отметим, что Маршанд набирает очки в 11 матчах подряд, но он пропустил одну из игр «Пантерс». В таких случаях лига считает, что серия прервана и отсчет начинается заново.

Маршанд выбил 1000 очков в НХЛ! В 37 лет он тащит «Флориду».

